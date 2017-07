Bad Herrenalb Halbzeit-Bilanz: Schon 100.000 Besucher

Vorige Woche wurde schon die 100.000. Tageskarte verkauft. Mit Blick auf den Kalender steht fest: Die Halbzeit steht bevor. Am 13. Mai freute man sich über die erfolgreiche Eröffnung. 121 durch zwei geteilt ergibt 60,5 – somit müsste am kommenden Mittwochmittag gefeiert werden. Zahlen gibt es aber erst in der nächsten Woche. Vorher nicht.

Zur Zwischenbilanz-Pressekonferenz wird für Dienstag, 18. Juli, eingeladen. Es soll über das bisher Erreichte, den aktuellen Stand und zukünftige Entwicklungen informiert werden. Wenn auch mit Verspätung: Das klingt schon mal nicht schlecht. Eines muss nämlich klar sein: Das wichtigste Kriterium bleibt die Transparenz.