Bad Herrenalb "Gute Seele"

Susanne Göbel aus Weinheim bezauberte ihre Kunden mit Seidentüchern aller Farben und Techniken, Martina Gauland aus Karlsruhe mit Kräuter- und Duftkissen von Erdbeer- bis Zirbenfüllung mit passendem Stoffdesign. Mit Dorothea Müller war auch eine heimische Künstlerin mit Bildpostkarten und Papeterie vor Ort. "Die kleinen Bilderschächtelchen bastle ich im Winter", gestand sie, "jetzt im Sommer ist der Garten dran – vornehmlich der Dahliengarten im Gartenschaugelände!"

Musikalische Umrahmung

Zwei Wanderinnen aus Pforzheim, die zeitig am Tag bereits auf dem Quellenpfad unterwegs gewesen waren, ließen sich gleich noch ein Keramik-Lieblingsstück von Gerhard Vollweiler aus Eppingen einpacken und schwärmten zusätzlich: "Gestärkt haben wir uns im Café König – da gibt’s unvergleichlich guten Kuchen!"

Wie stets gab es auch musikalische Umrahmung auf der Bühne vor dem Paradies, in diesem Jahr unter anderem von "Coffee to go" aus Karlsruhe. Normalerweise als fünfköpfige Rock-Pop-Indie-Band auftretend, gab diesmal ein Duo mit Keyboard, Querflöte, Saxophon und Gesang abwechslungsreich die selbst geschriebenen Lieder zum Besten.