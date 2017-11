Bad Herrenalb Gut bestelltes Haus wird übernommen

Bad Herrenalb/Dobel. Bei der Mitgliederversammlung am Samstag gab die Vorsitzende des Krankenpflegevereins, Frauke Burkhardt, bekannt, dass sie zum 1. Februar 2018 ihr Amt in jüngere Hände legen wird. Anita Müller-Friese wird ihre Nachfolgerin. Auch in der zweiten Reihe gibt es dann Veränderungen. Christiane Blohm hört auf. Neue Mitglieder des Vorstands werden Anton Stadlmeier und Petra Leichte.

Einst Personalnot

Den Krankenpflegeverein gibt es seit 124 Jahren. Er unterstützt die Versorgung Pflegebedürftiger in ihrem Zuhause. Das wurde zu Anfang mit Gemeindeschwestern organisiert. Vor 38 Jahren entstand unter dem Dachverband der Diakonie eine Sozialstation mit ambulantem Pflegedienst. Später kam der Hospizdienst dazu.