Auf Hochtouren laufen derzeit die Arbeiten zum Umbau des künftig barrierefreien Bahnhofes in Bad Herrenalb. In dieser Woche begannen die Stahlbauarbeiten für die neue Satteldach-Konstruktion. So fing die Stahlbaufirma gestern damit an, die historischen gusseisernen Stützen wieder aufzustellen. Sie wurden bei der Firma abgestrahlt und verzinkt. Foto: Krokauer