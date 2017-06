110 Teilnehmer aus Deutschland, Australien, Neuseeland, den USA, Italien, Frankreich und der Schweiz: Das Internationale Senioren-Tennis-Turnier lockte bei seiner 52. Auflage wieder viele Sportler nach Bad Herrenalb. Deswegen gebührt dem Tennisclub ein großes Lob. Schließlich wird von den Teilnehmern immer wieder das familiäre Ambiente hervorgehoben. Genauso wie die Kuchentheke. Veranstalter des einzigen internationalen Sportereignisses in Bad Herrenalb ist die Stadt, Ausrichter der Tennisclub. Das Ganze zu bewerkstelligen ist stets eine Herausforderung. Wobei Vorsitzender Joachim Sylla mithilfe von Kassenwart Rolf Harms als Koordinator gekonnt die Fäden zog. Da es auch die Altersklasse 80+ gibt, werden in den kommenden Jahren erneut viele bekannte Gesichter auf dem Platz stehen. Was freilich auch ein Kompliment für die Kurstadt ist.