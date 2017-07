Bei feierlicher Orgelmusik zogen sieben goldene Konfirmanden in die Auferstehungskirche in Neusatz ein, in der sie vor 50 Jahren konfirmiert wurden. Die Jubilare traten noch einmal an den Altar, wurden von Pfarrerin Anita Müller-Friese gesegnet und erhielten eine Urkunde. Auch an die verstorbenen Goldkonfirmanden Gerlinde Hörter und Manfred Greul wurde gedacht. Das Bild zeigt von links: Karl-Heinz Pfeiffer, Karlheinz Fauth, Karin Schmid, Hubertus Merkle, Pfarrerin Anita Müller-Friese, Werner Herb, Doris Hörter und Philo Sander. Foto: Kirchengemeinde