Bad Herrenalb Götter ehren undGeister besänftigen

Steinkreise, Menhire (Hinkelsteine) und Opfersteine wurden dabei als Wohnstätten der Götter auf Erden verstanden. Für die Menschen waren sie Verbindungsstellen zwischen dem Irdischen und dem Kosmischen. Opfer wurden gebracht, um die Götter zu ehren und die Geister zu besänftigen.

Dem Regenwasser, das sich in den Schälchen sammelte, sagte man Heil bringende Kräfte nach. Als Opfer diente ein Brei aus Mehl und Wasser. Lichtopfer beschreiben Doris Benz und Ben Schreger in ihrem Buch "Kelten, Kulte, Anderswelten"›: "Mit Fett ausgegossen und mit einem Docht aus trockenem Darm versehen, taten sie den gleichen Dienst wie die späteren Wachskerzen. Die Lichtopfer in unseren Kirchen sind alte Erinnerungen daran."

Die Anordnung der Schälchen auf dem Mauzenstein wird auch mit Sternzeichen in Verbindung gebracht. Josef Naudascher, langjähriger Vorsitzender der Fachgruppe Archäologie des Historischen Vereins für Mittelbaden, hat den Mauzenstein vor etwa 20 Jahren sehr genau untersucht. Er vermutet, dass die Näpfchen in Verbindung mit natürlichen Kugeln im Stein das Sternbild des "Großen Bären" (Großer Wagen) nachbilden, wie es am Winterhimmel um Mitternacht zu sehen ist.

Steinzeitliche Sternbilder

Auch den "Kleinen Bären" und das Dreigestirn "Haare der Bernike" will er als Abbild erkannt haben. Benz und Schreger schreiben: "In Felsen gravierte steinzeitliche Sternbilder trifft man in Mitteleuropa vielfach an, insbesondere die des ›Großen Bären‹. Neben ihrer kultischen Aufgaben dienten sie vermutlich der groben Zeitbestimmung und Zeitzählung."

Und zum Mauzenstein schreiben sie in diesem Zusammenhang: "Präzise auf ihren astronomischen Platz befinden sich die markierten Sternzeichen nicht, auch im Verhältnis zueinander entsprechen sie nicht ganz der Wirklichkeit. Eine allzugroße astronomische Bedeutung hat der Mauzenstein demnach nicht gehabt." Sie leiten dann noch den Namen Mauzenstein von "Mutz" (Bär) ab und stellen einen Bezug zu den uralten Steinzeichen her – wohl wissend, dass in der Gegend um Bernbach auch einmal Bären heimisch waren.

Ein interessantes Detail am Mauzenstein ist ein Bann- und Weihekreuzchen der Kirche an der Südwestwand des Steins. Damit sollte der heidnische Stein mit seiner langen kultischen Vergangenheit "unschädlich" gemacht werden.