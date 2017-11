Bad Herrenalb Gartenschau: Zahlen können sich sehen lassen

Ruben Frick legte die erfreulichen Zuschauerzahlen dar. Es habe 308.636 verkaufte Tagestickets gegeben. Bei den 6574 Dauerkarten-Besitzern gehe man von einer Besuchsfrequenz von 0,8 Mal pro Woche in den insgesamt 17 Wochen aus. Die besucherstärksten Tage hätten im August gelegen, ein ungewöhnlicher Trend für Gartenschauen: Man habe in der Siebentälerstadt gegen Ende sogar noch einmal zulegen können mit bis zu 4900 Tageskarten an den Kassen pro Tag. Positiv sei auch der Verkauf vieler Familienkarten, was die Attraktivität für diese Klientel unterstreiche.