Bad Herrenalb Gartenschau: Vorverkauf geht bald los

Sabine Zenker, kaufmännische Geschäftsführerin der Gartenschau, sagte: "Ich freue mich riesig." Über das nächste Geburtstags-, Weihnachts- oder Ostergeschenk brauche man sich keine Gedanken mehr zu machen, schmunzelte sie. Sei doch der Besuch von Theater, Konzert oder Kabarett inklusive. Außerdem erhielten Dauerkartenbesitzer beim Kauf ein Gutscheinheft mit Rabatten bei regionalen Betrieben. Nicht zu vergessen der kostenlose Eintritt bei den Landesgartenschauen in Apolda, Bad Lippspringe und Pfaffenhofen sowie bei der Internationalen Gartenausstellung in Berlin.

Tim Rohrer, Leiter Ausstellung und Betrieb, meinte, als Gärtner könne man sich täglich an der Gartenschau erfreuen. Er schwärmte davon, im Wechsel der Jahreszeiten die Blumen zu beobachten.

Pe Werner kommt mit ihrer Band

Bei der Gartenschau gibt es mehr als 40 gärtnerische Beiträge sowie über 1000 Ereignisse. Wobei Veranstaltungsleiterin Nina Schäfer folgende Bühnen-Highlights präsentierte: Am 3. Juni 2017 tritt Christoph Sonntag, der "König des schwäbischen Kabaretts" auf. Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle sorgt am 18. Juni 2017 für Stimmung. Annette Postel und das Salonorchester Schwanen geben am 15. Juli ein Salonmusik-Crossover zum Besten. "Von A nach Pe" – auf diese musikalische Zeitreise begibt sich Pe Werner mit ihrer Band am 29. Juli 2017. Elaiza, das Musikerinnentrio aus Berlin, vertrat Deutschland 2014 beim Eurovision Songcontest – am 12. August 2017 spielt es in Bad Herrenalb.

Als weitere Veranstaltungshöhepunkte wurden genannt: Harald Hurst & Gunzi Heil; SWR1 Band – die 80er-Show; Polzeimusikkorps Karlsruhe; Sommernachtstheater ("Der eingebildete Kranke"; "Othello darf nicht platzen"); Tag und Nacht des Sports; SWR4-Schlagerparty mit SahneMixx; Unduzo (Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2016), Tag der Chormusik; Acoustic Fun Orchestra; Tag der Tracht; Zucchini Sistaz; Hiss; Folkloretag; Papi’s Pumpels; Die Schäfer; Tonträger "Leiser Lärm".

Schäfer machte des Weiteren auf zahlreche Veranstaltungsreihen aufmerksam. So auf regelmäßige kulturelle und dichterische Glanzpunkte, wie auch auf chillige Lounge-Partys oder Aktives für Körper und Geist. Wobei das üppige Kinderprogramm zahlreiche Angebote und Mitmachaktionen vor allem an Wochenenden und während der Ferien für die jungen Gartenschaubesucher bereit hält. Kinder können Spiele ausprobieren, zum Goldwaschen in der Alb antreten, auf dem neuen Wasserspielplatz toben, Ziegen streicheln, lustige Theateraufführungen sehen und inmitten von Grün Spannendes über Wald, Wasser und Natur erfahren.

Das Gartenschau-Team geht davon aus, rund 2000 Dauerkarten verkaufen zu können. "Diese werden niemals ausverkauft sein", so Rohrer. In den vergangenen Jahren seien Dauerkarten immer beliebter geworden. Auch während der laufenden Gartenschau, wenn die Besucher die Attraktivität erkannt hätten.