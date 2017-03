Bad Herrenalb Gartenschau: Jetzt werden Paten gesucht

Außergewöhnliche Blüten

Wer es exotischer mag, kann sich auch eine Parrotie mit ihren knalligen Herbstfarben oder einen Tulpenbaum mit seinen außergewöhnlichen Blüten aussuchen. Eine Baumpatenschaft wird je nach Baumart für 250 oder 350 Euro vergeben.

Auch die neuen Bänke und Liegen im Kurpark suchen Paten. Wer kurz durchatmen möchte, kann sich auf einer Bank am Wegrand ausruhen, Aufenthaltsinseln etwas abseits der Wege bieten sich für gemütliche Pausen an und wer sich gern am ruhig dahinfließenden Gewässer entspannen möchte, kann sich auf einer Liege an der Alb niederlassen. So kann sich jeder seine Lieblingsbank oder -liege aussuchen und für diese Pate werden. Für 250 Euro ist eine Möbelpatenschaft zu haben.