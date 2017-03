Bad Herrenalb Gartenschau: "Digitales Landratsamt" im Pavillon

Dezernent Andreas Andreas Knörle, Innere Organisation und ÖPNV, sagte am Dienstag auf Anfrage, letztlich gehe es darum, was alles von Zuhause aus erledigt werden kann. Alle online verfügbaren Leistungen wie Antragsmöglichkeiten sollen auf der Homepage des Landkreises Calw zu finden sein. Er spricht von einer Bündelungsfunktion. Generell gelte es, sich dauerhaft digital neu aufzustellen. Fragestellungen in Sachen Technik seien kein Problem, doch gehe es um Rechtssicherheit.

Das "Digitale Landratsamt" sei ein fester Bestandteil im Gartenschau-Pavillon. Interessierte können sich hier jederzeit informieren.

Pilotprojekt vorgestellt