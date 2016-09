Bad Herrenalb Gartenschau: Bürgermeister appelliert zum Mitmachen

Ausstellungsleiter Tim Rohrer dankte für das große Interesse und erläuterte, was es in den verschiedenen Bereichen alles zu tun gibt. Und wo sich die Leute direkt beteiligen können sowie welche Anforderungen an die Personen gestellt werden.

Zwei Helfer, die bei der Gartenschau Mühlacker dabei waren, berichteten von ihren Erfahrungen. Der Job ist für alle geeignet, die im nächsten Sommer etwas Zeit haben und mittendrin im Gartenschau-Geschehen sein wollen.

Mitbringen müssen Interessierte die Lust am Arbeiten im Freien und bei jedem Wetter, Offenheit sowie Kontaktfreudigkeit.

Helfer werden entweder im Geländeteam oder beim Besucherempfang mitwirken und sich unter anderem um die Pflege des Geländes kümmern, Einlasskontrollen durchführen sowie Ansprechpartner für Besucher vor Ort sein. Die Aufgaben sind vielfältig, da ist für jeden etwas Passendes dabei.

Alle Helfer werden vor Beginn der Gartenschau ausführlich geschult und für ihre geleistete Arbeit entlohnt.

Für den Bereich der Gästeführungen haben sich schon mehr Leute gemeldet, als benötigt werden.

Bis Ende Oktober kann man sich noch für eine der Aufgaben bewerben, im November gibt es dann ein weiteres Info-Treffen und im Dezember finden die ersten Schulungstermine statt. Die Bewerbungen gehen an Christa Sagawe (Telefon 07083/ 9 24 81 14; E-Mail-Adresse: christa.sagawe@badherrenalb.de) – oder man schaut direkt im Gartenschauhaus vorbei.