Bad Herrenalb Gäste amüsieren sich über Dreierteams

Ein Gemeinschaftsprojekt

Zunächst gab es einen kleinen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte der Grillhütte. Ein dörfliches Gemeinschaftsprojekt, an dem sich alle Vereine beteiligten und über Jahre hinweg weiteres Engagement zeigten. So wurden gemeinschaftlich Zeltanbauteile erworben, die passenden Befestigungen dazu einbetoniert, die Stromversorgung in und um die Grillhütte herum optimiert und für Festivitäten die passende Ausstattung beschafft.

Danach erfolgte der Startschuss zur Dorfolympiade. Neben jeweils einem Dreierteam der Pfadfinder, Freizeitkicker, des Männergesangsvereins Concordia Bernbach, dem Ortschaftsrat und den Dorfhexen wurde noch eine "Zeltmannschaft" gesucht, wozu sich spontan drei Frauen bereit erklärten.

Claudia Kull und Bruno Zimmermann hatten einige lustige Spielideen und Aufgaben parat, die von den Mannschaften mit viel Körpereinsatz, Spiellaune und Geschick bewältigt werden mussten. So wurden in vorgegebener Zeit zusammengesetzte Wörter gebildet oder mit Spaghetti im Mund Macaronis "aufgegabelt".

Für viel Spaß und Gelächter sorgten diverse Aufgaben, bei denen mithilfe vielsagender Akrobatik Luftballons zum Platzen gebracht werden mussten. Auf das oberste Siegertreppchen schafften es die Vertreter der Pfadfinder.

Musikalisches Programm

Nach der Dorfolympiade ging die Hüttengaudi noch bis in die frühen Morgenstunden bei Musik, Tanz und Cocktails von der "Hüttenbar" weiter.

Tags darauf gab es ein zünftiges Weißwurstfrühstück. Jürgen Ochs vom Vorstandsgremium begrüßte die zahlreichen Besucher und eröffnete das musikalische Unterhaltungsprogramm der befreundeten Gastvereine.

Die jungen Festbesucher konnten sich auf dem nahegelegenen Sportplatz in der Hüpfburg austoben. Ein großes Angebot an der Kuchentheke fehlte ebenso wenig wie das traditionelle Schinkenschätzen. Erstmalig erklang beim Grillfest des Akkordeon-Orchesters auch "Scottish&Irish Folk". Die Band „Tordelion“aus Karlsruhe versetzte die Gäste auf die Grüne Insel und in die schottischen Highlands.

Weitere Informationen: www.akkordeonorchester-bernbach.de