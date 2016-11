Bad Herrenalb Gärten für Mensch und Natur im Mittelpunkt

Kultur und Natur begegnen sich im Gartenalltag: Die Bandbreite reicht von naturnahen Bauerngärten mit Staudenbeeten bis hin zu modischen Kiesgärten im Zen-Stil.

Die Tagung "›Schau an der schönen Gärten Zier...‹ Gärten und ihre Bedeutung für Mensch und Natur" bietet die Gelegenheit, sich mit verschiedenen Aspekten von Gärten und Parks zu befassen. Die Veranstaltung der Evangelischen Akademie Baden findet am morgigen Donnerstag und Freitag, 11. November, in Bad Herrenalb (Haus der Kirche - Evangelische Akademie) statt. Über "Schöpfungserfahrung als Lebenselixier" spricht einleitend Dagmar Zobel, Prälatin der Evangelischen Landeskirche in Baden.

Bildungsreise dabei