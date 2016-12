Bad Herrenalb Für fröhliche Stimmung gesorgt

Auch für die stimmungsvolle Kulisse mit Feuerschalen und Schwedenfeuer für die "Romantische Weihnacht am Lagerfeuer", bei der die Feuerwehrleute ausnahmsweise fürs Feuermachen statt fürs Feuerlöschen zuständig waren.

Kommentar zum Schmunzeln

Der einnehmend-fröhliche Gesang der Kinder auf der Bühne, dirigiert von Musiklehrer und Chorleiter Heinz Reinlein, tat ein übriges, die Menschen verweilen zu lassen. Die jungen Moderatorinnen aus dem Chor kündigten jedes Lied eigens mit einem – teilweise zum Schmunzeln verleitenden kleinen Kommentar an und stimmten froh und hell ein in traditionelle oder kindgerechte Lieder wie "In der Weihnachtsbäckerei".