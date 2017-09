Bad Herrenalb Freundeskreis Gartenschau wird gegründet

Nun steht die Gründung der IG an, jeder kann mitmachen. Der Bad Herrenalber Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend bei zwei Enthaltungen beschlossen, dass die Stadt Mitglied wird. Vonseiten der Verwaltung machte man hierbei klar, dass ganz deutlich signalisiert worden sei: Wenn es nicht funktioniert, "dann sind die Bürgerprojekte weg". Wobei Gartenschau-Geschäftsführerin und Stadtkämmerin Sabine Zenker mit Blick auf die engagierten Bad Herrenalber ein positives Gefühl hat. Natürlich könne es nicht so sein, dass bei Lustlosigkeit die Devise gelte: "Der Bauhof macht das." Bürgermeister Norbert Mai sagte, die Stadt werde die IG begleiten und unterstützen. Doch stünden die Bürger ganz vorne.

Das Gartenschau-Team lädt alle Helfer, Gästeführer und Interessierte zum Treffen am kommenden Montag in das Gartenschauhaus, Raum Rotensol, ein.

Übrigens: Einblick in den Satzungsentwurf findet man unter www.badherrenalb.de/de/aktuelles/amtliches