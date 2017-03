Bad Herrenalb Freizeitkicker gut aufgestellt

Derzeit 330 Mitglieder

Er berichtete von 330 Mitgliedern im größten Bernbacher Verein, kündigte mit Stolz die Freischaltung der neuen Homepage zum Monatsende an und warb um Mitglieder für die verschiedenen Vereinssparten. Schriftführerin Petra Ochs ließ das Vereinsjahr 2016 Revue passieren von Kinderfasching, Waldputzaktion und Sportfest bis zum über die Freizeitkicker abgewickelten Wild Hog Festival. Welches auch, so Kassiererin Sylvia Lehr, zum erfreulichen Einnahmenüberschuss beitrug. Größte Anschaffung, so Lehr, seien Lautsprecheranlage samt Mischpulten gewesen.

Der scheidende Sportwart Andreas Laistner übergab die Sportabzeichen an die anwesenden der 14 erfolgreichen Absolventen. Die jüngste davon gerade sieben Jahre alt, Dieter Gröner mit 57 Jahren der älteste mit einer stolzen Bilanz von Gold im 17. Teilnahmejahr.