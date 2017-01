Bad Herrenalb Freies WLAN für die Gartenschau–Stadt

An drei Stellen

Was der Dienst die Stadt Bad Herrenalb kostet, ist noch nicht endgültig ausgehandelt. Fakt ist, dass zunächst ein Installations-Festbetrag zu entrichten ist und fortan monatliche Kosten anfallen. Die Module werden geleast, so dass sie bei Weiterentwicklungen ausgetauscht werden können.

Ab sofort kann der Service bereits an drei Stellen im Stadtkern genutzt werden. Dies sind der Rathausvorplatz, der Kurhausvorplatz sowie das Kurhaus selbst. Projektiert werden derzeit Punkte auf der Schweizer Wiese, auch in den Ortsteilen sollen Hotspots kommen. "Dies macht dann Sinn", so der Schultes, "wenn Glasfaserkabel liegen und damit die Voraussetzung für schnelles Internet gegeben ist." Für die Ortsteile schätzt Zenker auf die zweite Jahreshälfte 2017, im Mai bereits soll in der Kernstadt das Backbone-Netz stehen.

Das freie WLAN wird dauerhaft zur Verfügung stehen, auch über die Gartenschau hinaus. Durch das EnBW-System ist die Datenübertragung beispielsweise über Firewalls abgesichert.

Es besteht für die Stadt als Anbieter die Möglichkeit, das Datenvolumen oder die Angebotszeit zu beschränken.

Infotafeln sollen nicht nur an den Hotspots selbst den Weg zum öffentlichen WLAN weisen.

Wie EDV-Beauftragter Müller erklärte, würden diese Punkte in den kommenden Wochen auch auf der Homepage der Stadt verzeichnet werden. Und so funktioniert‘s: Wo künftig die Tafel "Free WLAN" zu finden ist, ist in einem Umkreis von rund 200 Metern kostenfreie WLAN-Nutzung gegeben. Mit mobilen Endgeräten wie Smartphone oder Tablet den Sm!ght-AGBs zustimmen, damit steht bereits die Verbindung. Die Eingabe von

E-Mail-Adresse oder Passwort ist nicht notwendig. "Die Bedienerfreundlichkeit wie auch das Gesamtkonzept dieser Anwendung haben uns überzeugt", so EDV-Experte Müller von der Stadtverwaltung.