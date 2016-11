Bad Herrenalb Frei zugängliches Biotop geschaffen

Zwei Mal im Jahr holt Ruff den Schlamm aus einem kleinen Teich. "Quellen und Wasser faszinieren mich seit Kindertagen", erzählt er unserer Zeitung beim Spaziergang über das Gelände. Am frühen Morgen sei es dort am schönsten. Ruff: "Äsende Rehe, springende Füchse, Fischreiher und Wildschweine tauchen dann auf." Für ihn ist dies ein Kraftort und Naturheilgarten. Er sagt: "Hier kann man sich gesund machen und Stress abbauen."

Was Ruff gut tut, ist die Arbeit in freier Natur. So ist die rechte Talseite als Garten gestaltet. Der Rasen wird regelmäßig gemäht. Dazwischen gibt es Inseln mit Blumenbeeten, hochstämmigen Bäumen und Sitzgelegenheiten. 2010 begann er, sich intensiv seinem Garten und angrenzenden Grundstücken zuzuwenden. "Meine Idee war: Wenn ich in Rente bin, möchte ich dieses schöne Stück Erde allen Menschen zugänglich machen. Grenzen waren für mich immer ein Fremdwort. Wir sind Menschen, egal ob schwarz oder weiß und egal von welcher Religion."

Mithilfe seiner Familie und Nachbarn entstand so in vielen Arbeitsstunden ein "Garten Eden". Die Grundstücksnachbarn Familie Kunz, Familie Rettich, Familie Siegwart und Familie Wildemann unterstützten das Projekt und stellten Teile ihrer Grundstücke zur Verfügung. Bei den Arbeiten zur Landschaftspflege bekam Ruff Hilfe von seinem Sohn Marc Ruff, von Manfred Strickling und Andreas Schwarzkönig.

Im Juli 2014 wurde das Biotop mit Schaugarten offiziell eröffnet. Noch heute freut sich Ruff darüber, dass zu diesem Anlass Bad Herrenalbs Bürgermeister Norbert Mai kam. Er wurde begleitet von Christa Sagawe, damalige Chefin der Touristinfo der Stadt Bad Herrenalb, heute im Team der Gartenschau. Mai bezeichnete den Garten als "ersten Mosaikstein für die Gartenschau 2017 in Bad Herrenalb". Ruff und seine Helfer fühlten sich als Pioniere. Ruff: "Wir waren damit die ersten, die etwas für die Gartenschau gemacht haben."