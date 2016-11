Bad Herrenalb Fortschritte des Gartenschaugeländes werden gezeigt

Eintrittskarten zum Vorzugspreis

Während der rund zweistündigen Führung über das Gelände zeigt Bürgermeister Mai den Teilnehmern die Fortschritte bei der Neugestaltung des Kurparks und erklärt die zahlreichen entstehenden Ausstellungsbeiträge, auch jene, die noch in Arbeit sind. Auf der Schweizerwiese werden derzeit unter anderem die fünf Schaugärten von regionalen Landschaftsgartenbaubetrieben, die Beiträge von Forst BW und der Baumschulgärtner sowie der Pumptrack angelegt. Im Kurpark nehmen die ersten Bürgerprojekte immer mehr Gestalt an. Wer das Gartenschaugelände später in voller Blütenpracht erleben möchte, kann sich nach der Führung direkt beim Adventsmarkt die Dauerkarte vergünstigt erwerben. Die Gartenschau-Tickets in schöner Geschenkverpackung – sind während des Bad Herrenalber Adventsmarktes am 3. und 4. Dezember in der Touristik Bad Herrenalb auf dem Rathausplatz erhältlich.

Personalisierung unkompliziert möglich