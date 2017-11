Bad Herrenalb Folkmusik aus Europa zu hören

Von 14 bis 17 Uhr findet ein Tanzkurs für Anfänger mit Elke-Charlotte Pflock im Bürgerkeller der Stadthalle statt.

Steve Crawford und Sabrina Palm präsentieren "fresh Folk from Scotland". Sie entführen in die Weiten des schottischen Hochlands mit Balladen, fetzigen Jigs und Reels. Ihre Kreativität und unbändige Leidenschaft begeistern das Publikum und gehen vom Herz direkt in die Füße.

Einzigartige Instrumente