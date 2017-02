Bad Herrenalb Finanzplan

Bad Herrenalb. Stadtkämmerin Sabine Zenker erläuterte das jeweilige Zahlenwerk.

Wie berichtet, handelte es sich um die erste öffentliche Beratung. Wobei die Zahlenwerke gleich verabschiedet wurden.

Zu den wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2017 gehören unter anderem: Bäderbetrieb – Beratung Thermalbad: 60 000 Euro; Falkensteinschule 70 000 Euro; barrierefreier Ausbau Bahnof: 75 000 Euro; innerstädtische Parkautomaten: 80 000 Euro; Brücken: 100 000 Euro; Friedhof: 110 000 Euro; Spielplatz Schweizer Wiese: 200 000 Euro; Bauhof: 206 000 Euro; Kurhaus: 290 000 Euro; Straßenbau 742 000 Euro; Breitband: 1,2 Millionen Euro; Stadtkernsanierung 1,81 Millionen Euro. Die Ausgaben belaufen sich auf 5 356 000 Euro, der Eigenanteil der Stadt auf 3 981 000 Euro.

Reger Zuwachs

Wie Zenker bemerkte, seien die 70 000 Euro für den Heizungsumbau im Rathaus geschoben worden. Jeweils 20 000 Euro sind für die Jägerweg-Planung sowie die Jägerweg-Hangsicherung vorgeshen.

Die Kämmerin freute sich über die wachsende Bevölkerung in der Stadt. Gemeinderat und Verwaltung müssten darüber diskutieren, ob noch Kindergartenplätze geschaffen werden sollten. Dabei erwähnte sie die "Stadtentwicklung 2030".

Die Haushaltsrede der Unabhängigen Bürgervereinigung (UBV) hielt Otto Greul. Er stellte fest: Die Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt und der Rechtsaufsichtsbehörde seien wieder nur in geringem Umfang erfüllt worden. Die Vorgaben des 2014 verabschiedeten Haushaltssicherungskonzepts habe man auch wieder nicht erfüllen können. "Auch sollten unsere Gedanken um das Gelände Grundschule, Notariat und hinterer Rathausplatz nicht verloren gehen", so Fraktionsvorsitzender Greul.

Für die Freien Wähler (FW) meldete sich Markus Merkle zu Wort. Bezogen auf den Kernhaushalt entfalle für die Verwaltungsaufgaben ein Betrag in Höhe von rund 2520 Euro auf jeden Einwohner – für Investitionen kämen etwa 825 Euro zusammen. Ein Indikator, der durchaus interessant sei.

Es werde im Planansatz für 2017 nicht gelingen, eine positive Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt zu erwirtschaften. Eine schwarze Null sei zwar das Minimalziel, jedoch nicht zufriedenstellend und langfristig nicht tragbar.

Steigende Personalkosten, auch bedingt durch Tariferhöhungen, würden hierzu beitragen. Ebenso die Kosten für die Kinderbetreuung, so Merkle. Ohne Kredite und die daraus resultierenden Schulden gehe in Bad Herrenalb nichts. "Das soll aber nicht bedeuten, es immer weiter so zu handhaben." Schuldenabbau werde zur Pflichtaufgabe werden. Merkle weiter: "Geredet und diskutiert wird viel, wie wir unseren Haushalt konsolidieren können. Wir brauchen Taten." Er plädierte für eine konstruktive, ehrliche und offen geführte Diskussionskultur. Merkle forderte zudem weitere Maßnahmen für die Ortsteile. Ein Stau sei nicht länger hinnehmbar.

Für das Bürgerforum (BF-BHA) ergriff Andreas Tockhorn das Wort. Der Leitsatz auf der Webseite der Stadt "Bad Herrenalb Du tust mir gut" beziehe sich sicher nicht auf den Haushaltsplan 2017. Damit seien wohl die kreditgewährenden Institutionen gemeint. Eskalierend hätten sich die Personalkosten und Schulden entwickelt – eine enorme Belastung. "Seit dem Jahr 2010 steigen die Personalkosten überproportional an, circa 57 Prozent, die Schulden im gleichen Zeitraum um circa 255 Prozent". Das sollte ein deutlicher Hinweis sein, dass weitere Wünsche oder Pläne zur Erbringung von kommunalen Leistungen der Stadt nur auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben und sachlicher betriebswirtschaftlicher Logik bewilligt werden sollten. Andere Kernaussagen des Haushaltsplans lauteten wie jedes Jahr:­ "Wir haben eine zu kostspielige Infrastruktur, haben dagegen keine auskommenden Einnahmen und viel wesentlicher. Es stehen grundlegende Entscheidungen aus, um eine mögliche Konsolidierung einzuleiten."

Finanzielle Verpflichtungen aus der Beteiligung an den Stadtwerken im Spartenbereich Therme und Freibad würden wieder nur anteilig im Haushalt ausgewiesen und führten zu einer jährlich steigenden Verbindlichkeit gegenüber den Stadtwerken.

Tockhorn sagte außerdem: Als generelle Lösung verweise man auf eine notwendigerweise konsequente Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts, das aber weder dem Haushaltsplan 2017 beigefügt, noch in den Vorberatungen inhaltlich zur Sprache gekommen sei.

Für die CDU-Fraktion erklärte Christian Romoser: Vielleicht sei sein Empfinden falsch, aber er wolle wissen, ob auch alle Gemeinderatsbeschlüsse umgesetzt worden seien.

Sozialmanager

Um die Stadt kontinuierlich nach vorne zu bringen, sollten neue Baugebiete geplant und erschlossen werden. Es gelte die Devise: "Agieren und nicht immer reagieren." Bereits seit einem Jahr liege das Thema Friedhofsgebühren auf dem Tisch, bemerkte Romoser. Der Deckungsgrad bei den Kindergartengebühren liege deutlich unter den Vorgaben. Man sollte sich Gedanken über einen Sozialmanager für die Kindergärten und Schulen machen. Eine laufende Anpassung der Gebühren regte Romoser an. Wenn aus dem Kurhaus eine Art Kongresszentrum werde, müsse man sich Gedanken über Parkmöglichkeiten machen. Beim Straßenbau forderte er, die Beschlüsse umzusetzen.

Michael Theis von der Grünen Liste (GL) meinte: Die Planungsansätze im Haushalt sollten grundsätzlich unter Entscheidungsvorbehalt gestellt und nicht als Freibrief "oder ungezügelter Handlungsauftrag verstanden werden". Die Stadt müsse weiterhin in entsprechende zukunftsweisende und innovative Bereiche Geld einsetzen beziehungsweise Investoren gewinnen. Man verfolge dabei nicht das Ziel einer 10 000-Einwohner-Stadt – "dann wären unsere Pfunde mit Natur und Landschaft dahin, das würde auch für benachbarte Windkraftanlagen gelten". Theis stellte auch fest: "Eine Bad- und Wellnessentwicklung einschließlich ergänzender Einrichtungen auf der Schweizer Wiese wird von uns unterstützt."