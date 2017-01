Bad Herrenalb Finanzierungsbestätigung fehlt

Bad Herrenalb. Der Verkauf sei noch lange nicht in trockenen Tüchern, teilt die Evangelische Heimstiftung aus Stuttgart mit. Und zwar mit Blick auf das Hotel am Kurpark in Bad Herrenalb. Wie berichtet, möchte der Hotelier Hüseyin Aydogan aus der Türkei das leer stehende Gebäude an der Kurpromenade im Zentrum von Bad Herrenalb kaufen.