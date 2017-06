Feuerwehrleute und ihre Angehörige aus ganz Baden-Württemberg haben Bad Herrenalb besucht. Die Feuerwehrmänner kennen sich seit 1984, als sie gemeinsam an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal einen Lehrgang für Führungskräfte absolvierten. Seither treffen sie sich Jahr für Jahr an wechselnden Orten. Rainer Schmidt aus Bad Herrenalb ist einer von ihnen. Er war dieses Jahr der Gastgeber. Nach einem Frühstück und einer kurzen Wanderung machte er für die Gruppe eine Kirchenführung. Nach dem Mittagessen besuchte man gemeinsam die Gartenschau. Mit einem geselligen Abschluss endete der Ausflugstag in Bad Herrenalb. Foto: Glaser