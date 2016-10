Bad Herrenalb Feuerwehr probt den Ernstfall

Bad Herrenalb.Diese Übungsannahme forderte am Freitagabend die Bad Herrenalber Freiwillige Feuerwehr, Abteilungen Stadt, Bernbach und Neusatz-Rotensol, bei ihrer Jahreshauptübung. "Anspruchsvoll ist vor allem der Aufbau einer Wasserversorgung aus der Alb für den Löschangriff über die Drehleiter", erklärte Kommandant Bernhard Hummel als Beobachter vor Ort. Vorbereitet hatten die gesamte Übung Stefan König und Frieder Schmid von der Abteilung Stadt, auch André König war in die Planung involviert. Ebenso wichtig: Klinikhausmeister Hubert Weigold, der in und um die Gebäude Vorbereitungen getroffen und die Nebelmaschine angeworfen hatte.

Nach der Alarmierung kurz nach 18 Uhr und Installation der Einsatzleitung um Stadt-Abteilungs-kommandant Andreas Link im Vorausrüstwagen fanden die Teams der verschiedenen Einsatzfahrzeuge zügig zu ihren Aufgaben: Brandbekämpfung am und im Lagergebäude Innenangriff mit Atemschutz und Verlegen der Schlauchleitung zum Hydranten unterhalb des Waldparkplatzes. Während so die erste Riegelstellung schnell funktionierte, war die Wasserversorgung für die Drehleiter eine echte Herausforderung und für den Ernstfall eine wichtige Probe.

Die Wasserversorgung aus offenem Gewässer, nämlich der Alb unweit des Bahnhofes, wurde über eine Förderstrecke von 820 Metern und Förderhöhe von 45 Metern zuzüglich 30 Metern Drehleiterhöhe hergestellt. Dazu waren drei Pumpen, die Förderpumpe unmittelbar an der Alb gegenüber dem E-Werk, eine zweite am Rehteichweg, die dritte an der Einfahrt zur Kliniktiefgarage notwendig. Und etliche hundert Meter Schlauch wurden, mit dem Schlauchwagen so dicht wie möglich an die Einsatzstellen gebracht.