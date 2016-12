Der Bad Herrenalber Gartenschauausschuss hat sich bei der Wahl des Gartenschau-Gastronomen für die Fantastic Gartenschau Catering GmbH & Co. KG aus Leipzig entschieden. Wie berichtet, will man an drei Standtorten Essen und Trinken anbieten. Dazu zählt das Kurhaus im Kurpark. Bis allerdings die Gartenschau im Mai 2017 beginnt, wird hier laut Auskunft der Stadtverwaltung die Familie Wedner ("Villa Lina") die Bewirtung übernehmen. Margot Hihn-Struhak und Branko Struhak waren bekanntlich fast 18 Jahre lang Pächter des Kurhauses und Parkrestaurants in Bad Herrenalb gewesen. Am 30. Oktober war ihr letzter Tag. Foto: Kugel