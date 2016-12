Bad Herrenalb Facettenreiche Musik

Nach diesen besinnlichen Momenten verabschiedete sich das Orchester mit dem rasanten Stück "Erinnerung an Zirkus Renz". Hier zeigte der Schlagzeuger Bruno Zimmermann sein Können auch mal als virtuoser Solist am Xylofon.

Rap-Version vorgeführt

Musikalisch folgte im Anschluss das Jugendorchester unter der Leitung von André Thoma, das sich derzeit aus Spielern an den Instrumenten Akkordeon, Keyboard und E-Bass zusammensetzt.

Zunächst spielten die jungen Musikanten das bekannte Stück"Jingle Bells", mit dem sofort auch optisch weihnachtlicher Flair verbreitet wurde.

Beeindruckend war das nächste Stück "Pour Amelie", das der Solist Nicolai Zimmermann auswendig vortrug und hierfür viel Beifall bekam. Aber er kann auch rappen und so erklang zu der Melodie von "500 miles" seine selbst getextete Weihnachtsversion als Rap, musikalisch begleitet vom Jugendorchester.

Dem Jugendorchester folgte das Akkordeon-Duo Susanne Henssler-Hug und Franc Zibert. Beide stellten mit den Stücken "Perpetuum mobile" von Johann Strauss (Vater) sowie "Ragtime" und "Latino" von Wolfgang Russ ihr hervorragendes spielerisches Können in absoluter Perfektion unter Beweis.

Männer tanzen

Nach so viel facettenreicher Akkordeonmusik trug der Männergesangverein Concordia Bernbach unter der Leitung seines Dirigenten Walter Barth noch einige besinnliche und unterhaltsame Lieder gekonnt vor.

Weihnachtlich ging es mit der "Männertanzgruppe" weiter, die eine coole Version von "Jingle Bells" mit Claudia Kull einstudiert hatte.

Ein Revival erlebten an diesem Abend auch die "Bernbacher Holzhackerbuam". Unterhielten sie doch in früheren Zeiten die Bad Herrenalber Gäste bei vielen folkloristischen Heimatabenden, war es zuletzt ruhig um sie geworden. Unterstützt von Anke Glasstetter und Claudia Kull schulterten die "Holzhacker" Manfred Theurer und Lothar Keller nun wieder den Holzstamm und marschierten unter der musikalischen Begleitung von Kurt Faas und Ernst Kull in die Festhalle ein. Natürlich musste erstmal zünftig gevespert werden, bevor die Axt geschwungen und der Holzstamm schweißtreibend mit der Säge bearbeitet wurde.

Was wären die Holzhackerbuam ohne das bekannte Hütchenspiel, bei dem der eigene Hut im Takt zur Musik an den Vordermann weitergereicht werden musste. Vier Freiwillige durften sich daran versuchen und das Publikum hatte sichtlich Spaß dabei.

In der Pause konnten die Gäste ihr Losglück bei der Weihnachtstombola versuchen. Wer Lust auf weihnachtliche Cocktails, Bombardino und Glühwein hatte, der war an der geschmückten Schneebar genau richtig.

Der zweite Programmteil wurde traditionell von der Theatergruppe des Orchesters gestaltet, die die Zuschauer wieder mit viel Humor und Spiellaune begeisterte. In zwei längeren Sketchen wurden zunächst "Szenen einer wilden Ehe" gespielt. ­"E-Mail für Lola" hieß das zweite unterhaltsame Stück.