Bad Herrenalb Exotische Bauchtanzgruppe dabei

Bad Herrenalb/Albtal. Die Tourismusgemeinschaft Albtal Plus präsentiert sich zusammen mit regionalen Partnern und zahlreichen Aktionen in Halle 1, Stand B.18. Neben Veranstaltungstipps für die Advents- und Weihnachtszeit und einem Gewinnspiel können sich Besucher am Stand Ideen und Tipps für ihren nächsten Ausflug ins Albtal holen.

Thema Steine

"Wenn Steine Geschichten erzählen" – unter diesem Motto erfahren kleine und große Besucher mit dem Team von Erlebnis Südwest am Dienstag, 31. Oktober, alles rund um das Thema Steine. Der Touren- und Reiseanbieter Beitune hält am Mittwoch, 1. November, jede Menge Inspirationen für die nächste Radtour durch das Albtal bereit und verlost obendrauf einen kompletten Fahrtechnik-Training-Kurs.