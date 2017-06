Bad Herrenalb Es gibt keinen Schilderwald mehr

Bad Herrenalb. In Bad Herrenalb hat man sich schnell daran gewöhnt: Die neuen, in der Woche vor der Gartenschau-Eröffnung angebrachten Leitsysteme (Fußgänger, Parkplätze, Hotels und Kliniken) kommen gut an. Bei den Bürgern – und vor allem aber bei den Besuchern.