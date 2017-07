Bad Herrenalb Erster Blogger-Walk über die Gartenschau

Die Teilnahme am Insta- und Blogger-Walk ist kostenlos. Aufgrund der begrenzten Anzahl der Plätze ist eine Anmeldung erforderlich. Interessierte können sich bei Melanie Hahn vom Gartenschauteam per E-Mail an melanie.hahn@badherrenalb2017.de mit Angabe ihres Instagram-Accounts oder der URL ihres Blogs unter dem Betreff "Anmeldung #gartenschauwalk2017" bewerben.

Der zweite Insta- und Blogger-Walk ist bereits in Planung und findet voraussichtlich am Samstag, 19. August statt.