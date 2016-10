Bad Herrenalb Erst einmal Wandern und Gehen lernen

Besonderes Ziel

Der Besuch der Deutschen Jugend in Europa (djo)-Bildungsstätte Aschenhütte hat ein besonderes Ziel. "Wir führen einen Schüleraustausch aus, wo unsere Zehntklässler alle gemeinsam nach Deutschland kommen, um bei Gastfamilien zwei Monate lang zu studieren."

Schürholz ist von dem Jugendheim begeistert: "Wir sind mitten im Wald! Das ist für viele gar nicht vorstellbar, insbesondere für unsere Jugendlichen, die aus einer verkehrschaotischen Stadt wie Arequipa kommen. Wir lernen hier zum ersten Mal Wandern und Gehen. Denn in Arequipa hält man die Hand hoch – und dann fährt man mit dem Taxi."

Sicher bewegen

Die Natur rings um die Aschenhütte steht ebenso wie die Räumlichkeiten des Jugendheimes zu Beginn des Auslandsstudiums für eine längere Einführungsphase zur Verfügung. Damit sich die Jugendlichen sicher bewegen können, gewisse Regeln im Kopf haben und auch die alltäglichen praktischen Dinge des Lebens kennenlernen, wurde während ihres knapp 14-tägigen Aufenthalts ein Sprachkurs integriert, der praktisch ausgerichtet ist.

Überall verteilt

"Wir machen morgens Theorie und nachmittags gehen die Jugendlichen in die Stadt und interviewen Leute, versuchen Preise in Erfahrung zu bringen, oder versuchen eine Fahrkarte nach Karlsruhe zu kaufen – also rein praktische Dinge, die Sicherheit geben", so Schürholz.

Für eine geografische Aufgabe mussten die Jugendlichen den Herrenalbern eine ganz besondere Frage stellen: Ist Bad Herrenalb eine Stadt oder ein Dorf?

Im Stadtbild von Bad Herrenalb treten die Jugendlichen noch in Gruppen auf, aber nach der Einführungsphase sind sie auf sich alleine gestellt. Danach sind sie von Hamburg nach München, Frankfurt und Nürnberg in ganz Deutschland verteilt. Es gibt an keiner deutschen Schule eine Doppelbesetzung mit den Gastschülern aus Peru.

Zebrastreifen fasziniert

Für die Schüler geht es in erster Linie darum, ihre deutschen Sprachkenntnisse zu verbessern. Deshalb ist auch der Schulbesuch am Wohnort der Gastfamilie so wichtig, um das gesprochene Wort von möglichst vielen Stimmen zu hören.

Der Aufbau einer aktuellen und lebendigen Beziehung zum deutschen Sprachraum ist ein weiteres Element des Programms. Ziel ist, damit den Wunsch zu wecken, in Deutschland zu studieren. Spannend sind dabei die ersten Tage.

Der stellvertretende Schulleiter Schürholz berichtet: "Faszinierend für unsere Jugendlichen ist der Zebrastreifen. Den gibt es zwar auch in Peru, doch das ist dort mehr ein Ornament auf der Straße." Dass in Deutschland der Mensch Vorfahrt hat, konnten die Kinder kaum glauben. Daher haben sie immer wieder ihren Fuß auf den Zebrastreifen gesetzt, um zu testen, ob die Autos wirklich halten.

Bis Anfang Dezember werden die Peruaner an verschiedenen Orten Deutschlands viele neue Eindrücke auf ihrer Studienreise sammeln, bevor es dann wieder zurück in ihre Heimat geht. Bleiben aber wird der erste Eindruck vom Ferienheim inmitten der Natur.