Bad Herrenalb Erlös kommt Projekten vor Ort zugute

Was die "Sorores" ansonsten noch im Angebot haben, lässt sich am Freitagnachmittag an ihrem Stand erkunden. Der Club hat bereits am ersten Novemberwochenende auf dem Soroptimist-Basar in Gaggenau erfolgreich für seine Projekte gesammelt.

Der Erlös des Wochenmarkt-Verkaufs soll vor allem für die Projekte vor Ort eingesetzt werden. So zum Beispiel für die "Klasse 2000" an der Falkensteinschule in Bad Herrenalb, den Workshop für Flüchtlinge zu verschiedenen Themen in Gernsbach und die Mädchengruppe an der Erich-Kästner-Schule in Gaggenau.

Der Club unterstützt zudem das Projekt von Soroptimist Deutschland, das den Bau und Betrieb von Schulen für Flüchtlingskinder an der syrisch-türkischen Grenze zum Inhalt hat. Die 6500 Mitglieder in den deutschen Soroptimist Clubs haben allein dafür bereits 220 000 Euro durch ihre Aktionen aufgebracht.

Mit seinem weltweiten Netzwerk bietet Soroptimist International den Mitgliedern – das sind berufstätige Frauen – ein Forum für den Austausch von Wissen und Erfahrungen. Bei den monatlichen Clubtreffen stehen Vorträge und Diskussionen zu gesellschaftspolitischen Themen im Mittelpunkt.

Freundschaften pflegen

Bei Clubtreffen und privaten Begegnungen entwickeln sich Freundschaften, die Soroptimistinnen ein Leben lang pflegen – weltweit und ganz nah. Der Name Soroptimist ist abgeleitet vom lateinischen "sorores optimae" und bedeutet so viel wie "beste Schwestern". Die Mitglieder verstehen dies als Maßstab für ihr eigenes Verhalten im Leben und Beruf.

Die Sorores am Stand informieren laut Mitteilung gerne Interessierte über Clubleben und Mitgliedschaft. Unter www.bad-herrenalb-gernsbach.soroptimist-club.de sind ebenfalls Informationen zu erhalten.

Wer am Freitag keine Gelegenheit hat, zum Wochenmarkt zu kommen, kann am Samstag, 26. November, zwischen 9 und 13 Uhr in Gaggenau auf dem Weihnachtsmarkt den "soroptimistischen Einkauf" tätigen.