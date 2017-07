Bad Herrenalb Erlebnisattraktionen lassen Herzen höherschlagen

Kleine Handwerker taten es den Großen nach, bohrten, sägten und klopften um die Wette oder ließen Schiffchen in Wasserkanälen Rennen fahren.

Vereinzelt lockten auch Brettspiele und Klassiker wie "Angel den Fisch". Die einen still und in sich gekehrt, andere wiederum mit Getöse, lauthals gestikulierend und die Situation beherrschend. Zank und Streit gab’s kaum, da das Angebot an Kinderspielen und Erlebniswelten riesig schien. Die selbstbewusste Pia, mit ihren Eltern aus Ettlingen angereist, probierte vor etwaiger handwerklicher Aktivität mit Bohrmaschine und Schrauber zunächst einige Schutzhelme aus, die der Papa auf die richtige Kopfgröße einstellen musste. Mutter Nicole Bär fiel dabei die modische Beratung zu.

Spielend lernen

Wenige Schritte weiter ein ganz anderes Bild. Unter dem Motto "Spielend lernen" boten eine ganze Reihe pädagogisch wertvoller Spielgeräte nachhaltige Erlebnisabenteuer. Hier konnten sich auch die Eltern einbringen und gemeinsam mit dem Nachwuchs Ideen verwirklichen.

Der große Erfolg der länderübergreifenden Aktion im deutschsprachigen Raum hat seit 2005 mit seinem Anfang in Nürtingen mehr als 50 Spielwarenhersteller mit ins Boot geholt. Entsprechend groß ist das zwischenzeitlich riesige Angebot der Spielepalette. Die meiste Faszination schienen Denksportaufgaben, gepaart mit körperlicher Interaktion zu entwickeln. Auch beteiligten sich ganze generationsübergreifende Gruppen. Jeder spielte mit Jedem! Herkunft und Aussehen, Bildung und Stand, Alter und Kleidung – alles schien plötzlich so unwichtig.

Das Wetter wurde zur Nebensache und die etwas kühleren Temperaturen ließen dafür umso mehr Körpereinsatz bei jeglichen Aktionen zu, ohne gleich ins Schwitzen zu kommen.