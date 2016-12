Bad Herrenalb Erinnerungen wachrufen

Mit ihrer warmen und mitreißenden Musik will das Duo den Zuhörern besinnliche, leichte und glücklichen Momente schenken und gemeinsam mit den Zuschauern die Weihnachtszeit feiern.

Zu erleben sind die beiden Künstlerinnen am Freitag, 16. Dezember, ab 20 Uhr, in der Villa Lina in Bad Herrenalb. Einlass ist 19 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Reservierungen sind unter der Telefonnummer 0162/6 19 29 47 oder unter www.villalina.de.