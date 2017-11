Bad Herrenalb Erhöhung von 50 Euro pro Veranstaltung

Bad Herrenalb (mak). "Der Gemeinderat beschließt zum 1. Januar 2018 die Benutzungsordnung für das Waldkurhaus in Rotensol, Bronnenwiesenhalle in Neusatz, die Festhalle mit Kegelbahn in Bernbach" – so lautet ein Tagesordnungspunkt der Sitzung. Die Stadt ist Eigentümerin der Liegenschaften. Die Einrichtungen kann man für kulturelle, sportliche und private Zwecke buchen. Die Veranstaltungen in den Hallen finden laut Sitzungsvorlage zu 90 Prozent an den Wochenenden statt. Unter der Woche nutzen sie regelmäßig örtliche Vereine zu Trainingszwecken. Die Festhalle in Bernbach wird aufgrund brandschutzrechtlicher Vorgaben nicht mehr an private Personen vermietet. Die beste Auslastung weist das Waldkurhaus auf. Besonders in den Sommermonaten wird es sehr beansprucht. Bereits jetzt ist die Rotensoler Einrichtung bis Mitte 2018 ausgebucht. "Recherchen haben ergeben, dass die Hallengebühren im Umkreis höher angesetzt werden als in Bad Herrenalb. Dies geht besonders aus den Gesprächen mit den Interessenten der Hallen aus dem Kreis Pforzheim hervor", so die Stadtverwaltung. Man möchte die Miete anpassen und damit auch den Kostendeckungsgrad steigern. Es wird eine Erhöhung von 50 Euro pro Veranstaltung und Tag vorgeschlagen. Das bedeutet fürs Waldkurhaus und die Bronnenwiesenhalle: 350 statt bislang 300 Euro. Die Ortschaftsräte wurden zum Sachverhalt angehört. Der Gemeinderat regte im September an, die drei Hallen in einer Benutzungsordnung zusammenzufassen (wir berichteten).