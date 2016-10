Bad Herrenalb Enttäuschung in den Höhenorten

Zwar hat sich eine ganz knappe Mehrheit (43 Stimmen) beim Bad Herrenalber Bürgerentscheid am Sonntag dafür entschieden, dass die Stadt zum Kreis Karlsruhe wechselt. In den beiden Höhenorten wurde allerdings bei der Frage "Sind Sie dafür, dass sich die Stadt Bad Herrenalb bei der Landesregierung, den Landtagsfraktionen sowie den Landtagsabgeordneten dafür einsetzt, dass diese eine Gesetzesvorlage in den Landtag einbringen, nach der die Stadt Bad Herrenalb aus dem Landkreis Calw aus- und in den Landkreis Karlsruhe eingegliedert wird?" hauptsächlich Nein angekreuzt.

In Rotensol zählte man 908 Wahlberechtigte, 462 gingen davon an die Urne. Das Ergebnis lautete: 145 Ja- und 317 Neinstimmen. In Neusatz durften 723 Bürger ihr Kreuzchen machen. 395 nutzen die Gelegenheit. Hierbei gab es jedoch zwei ungültige Zettel. Letztendlich waren es 100 Ja- sowie 293 Neinstimmen.

Ruhe bewahren