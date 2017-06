Bad Herrenalb Entscheidung fällt erst nach Sommerpause

Bad Herrenalb (mak). "Die Stadt Bad Herrenalb ersucht die Landesregierung von Baden-Württemberg ein Gesetz in den Landtag einzubringen, nach der die Stadt Bad Herrenalb aus dem Landkreis Calw aus- und in den Landkreis Karlsruhe eingegliedert wird." Ein Schreiben mit dieser Bitte hatte Bürgermeister Norbert Mai am 4. November vorigen Jahres an Landtagspräsidentin Muhterem Aras geschickt. Stimmte man doch in der Kurstadt beim Bürgerentscheid Ende Oktober mit knapper Mehrheit für einen Wechsel. Eine Entscheidung in Stuttgart fällt allerdings erst nach der Sommerpause.