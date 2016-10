Bad Herrenalb Emotionen

Beim Bürgerentscheid vor drei Jahren, als es um die Erlebnisbadlandschaft auf der Schweizer Wiese ging, wurde mit harten Bandagen gekämpft. Nahezu emotionslos ging es hingegen in Bad Herrenalb bei der Frage zu, ob die Stadt weiter zum Landkreis Calw gehören oder zum Kreis Karlsruhe wechseln soll. Wegen der Bürgerinitiative "Sag Ja zum Landkreis Karlsruhe" wurde das seit Jahren schwelende Thema auf den Tisch gebracht und in kurzer Zeit aufgearbeitet. Jetzt haben die Bad Herrenalber beim gestrigen Bürgerentscheid mit äußerst knapper Mehrheit für deren Anliegen gestimmt. Wie es jetzt weitergeht? Die Verwaltung stellt wohl einen Antrag an die Landesregierung. Und in der Stadt wird nun alles andere als emotionslos über die Auswirkungen des Ergebnisses diskutiert. Vor allem in den Höhenorten Rotensol und Neusatz, wo die meisten gegen Karlsruhe sind.

Bad Herrenalb. Kurz nach 19 Uhr verkündete Bürgermeister Norbert Mai das vorläufige Ergebnis. Wobei die Interessierten im Festsaal des Kurhauses nur verhalten applaudierten.

Von 6288 Wahlberechtigten stimmten 3706 ab (58,9 Prozent). In den Bezirken wurde so abgestimmt: Bad Herrenalb I 561 Ja, 328 Nein; Bad Herenalb II: 363 Ja, 244 Nein; Bernbach: 217 Ja, 192 Nein; Rotensol: 145 Ja, 317 Nein; Neusatz: 100 Ja; 293 Nein; Bei den Briefwählern waren es 486 Ja-, 455 Neinstimmen. Das macht summa summarum 1872 mal Ja (29,8 Prozent) sowie 1829 mal Nein (29,1 Prozent). Und zwar zu folgender Frage, die auf dem Zettel stand: "Sind Sie dafür, dass sich die Stadt Bad Herrenalb bei der Landesregierung, den Landtagsfraktionen sowie den Landtagsabgeordneten dafür einsetzt, dass diese eine Gesetzesvorlage in den Landtag einbringen, nach der die Stadt Bad Herrenalb aus dem Landkreis Calw aus- und in den Landkreis Karlsruhe eingegliedert wird?"