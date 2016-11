Bad Herrenalb Eines steht fest: "Billig geht hier nicht"

Korrekte Kanalisierung

Gefährlich in Kombination mit dem schlechten Böschungsfuß des Hanges, der erst ab einer Tiefe von rund sechs Metern tragfähigen Boden aufweise. Rinnen mit Abgängen an der Böschungsseite könnten künftig das Wasser auffangen und zum Geißbach ableiten. Schwarz machte klar: "Billig geht hier nicht." Allein die Hangsicherungsmaßnahme für diesen am meisten gefährdeten Bereich wird auf 190 000 Euro ge-schätzt. Der Betrag wird in den Haushalt 2017 eingebracht.

Die Verwaltung wird prüfen, ob die Anlieger nach Beitragsrecht an den Kosten beteiligt werden müssen. Knackpunkt: Der Jägerweg wurde noch nicht erstmalig und endgültig hergestellt. In jedem Fall werden daher die Anlieger für die korrekte Kanalisierung, Straßenanschlüsse sowie das Aufbringen eines neuen Straßenoberbaus – also erstmalige endgültige Herstel-lung der Straße – im Rahmen der gesetzlichen Regelung zur Kasse gebeten werden (Er-schließungskosten). Die Kostenschätzung für diese Maßnahme im kritischen Bereich beträgt noch einmal rund 200 000 Euro.

Allerdings gibt es zum Straßenausbau noch keine kon-krete Planung. Zumal die Hangsicherungsplanung von Schwarz selbst durchgeführt werden musste, da sich der heiklen Sachlage wegen kein Planungsbüro fand.

Frühestens im April oder Mai 2017 könnten Asphaltarbeiten durchgeführt werden. Davor stehen entspre-chende Entscheidungen des Gemeinderates. Wie Schwarz formulierte: "Eine solche Bau-maßnahme geht nicht ohne Bürgerbeteiligung."