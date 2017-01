Bad Herrenalb Eine verantwortungsvolle Tätigkeit

Nach der Schulung – es gibt eine Prüfung vor der BWS-Landesleitung – ist man in der Lage, "verunfallte Menschen im unwegsamen Gelände nach notfallmedizinischer Erstversorgung zu bergen und an den straßengebundenen Rettungsdienst zu übergeben". Das Einsatzgebiet der Ortsgruppe Bad Herrenalb-Dobel (derzeit noch acht Aktive) umfasst die Drachen- und Gleitschirmflieger-Startplätze auf der Teufelsmühle und in Althof. Auch die Falkensteinfelsen, die Mountainbike-Strecken und im Winter die Skigebiete auf der Talwiese und auf dem Dobel sowie die durchs "Dienstgebiet" verlaufenden Skifernwanderloipen werden bergrettungsdienstlich betreut.

Weiter heißt es: "Falls wir dein Interesse an der verantwortungsvollen Tätigkeit als Bergretter geweckt haben, setze dich bitte mit uns in Verbindung." Am besten unter folgender E-Mail-Adresse: thomas.mertin@mertin.de.

2013 neues Rettungsfahrzeug

Der Vorsitzende der Ortsgruppe, Thomas Mertin, und sein Stellvertreter Karl Weiß präsentierten 2013 mit ihren Kollegen voller Stolz das neue Rettungsfahrzeug. Dieses kostete mit seiner Sonderausrüstung rund 75 000 Euro. Der Allradler hat ein Automatikgetriebe. Neben einem sparsamen Dieselmotor, einer motorgetriebenen Seilwinde, Standheizung, Servolenkung, Rückfahrtkamera und einer modernen Funkausrüstung sowie einem praktischen Dachträger verfügt der VW-Bus T5 zudem über eine spezielle Halterung für eine Gebirgstrage im Innern.