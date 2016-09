Bad Herrenalb Eine Spur der Verwüstung hinterlassen

Bad Herrenalb (wk). Die Täter entfernten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 20 und 7.15 Uhr auf einer Länge von 100 Metern in der Gaistalstraße rot-weiße Schutz-Baken. Außerdem entfernten sie drei Blinkleuchten. Eine davon lag im Gaisbach, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Des Weiteren rissen die Täter auf der Gaisbachbrücke sechs bepflanzte Blumenkästen aus ihrer Verankerung und warfen sie in den Gaisbach. 50 Meter nach der Gaisbachbrücke Richtung Predigerweg rollten sie drei bepflanzte Blumentröge 30 Meter weit in den Abhang in eine Wiese hinunter und beschädigten sie. Bei den Trögen handelt es sich um ausgehöhlte Baumstämme. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 2000 Euro. Darüber hinaus warfen die Unbekannten Blumenkästen von Privathäusern entlang der Gaistalstraße auf den Gehweg. Hinweise erbittet der Polizeiposten in Bad Herrenalb unter der Telefonnummer 07083/24 26.