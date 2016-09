Bad Herrenalb Eine hoch motivierte Mannschaft

Den jährlichen Wettbewerb um das beste Tagungshotel schreiben der Gabal-Verlag und die Projektagentur re/pe/con aus. Nach 15 Jahren ist dieser Vergleich zum allgemein anerkannten Qualitätsmaßstab in der Branche und ein wichtiges Kriterium vieler Veranstaltungsbucher geworden. Wer mitmachen möchte, muss in einer Vorrunde eine schriftliche Bestandsaufnahme abgeben und sich einer persönlichen Prüfung stellen. Die 250 besten Häuser werden dann in einem Buch veröffentlicht und im Internet auf www.top250tagungshotels.de gelistet.

Nur die 250 Tophotels dürfen am Wettbewerb teilnehmen, über dessen Ergebnis allein Tagungskunden entscheiden. Führungskräfte, Trainer und Tagungsteilnehmer sind aufgerufen, ihr Votum abzugeben. Mehr als 20 000 Stimmen wurden dieses Jahr abgegeben. Im Bereich "Meeting" konnte das Schwarzwald Panorama die meisten Stimmen auf sich vereinen und ist nun das beste Meeting-Hotel in Deutschland.

Bei Meetings geht es um Zusammenkünfte an gut zu erreichenden Orten, mit besten Arbeitsbedingungen um effiziente, oft strategisch sehr wichtige Zusammenkünfte zu veranstalten, bei denen sehr häufig richtungsweisende Unternehmensentscheidungen zu treffen sind. "Wichtig sind das Raumangebot, eine hervorragende technische Ausstattung und die Atmosphäre", erklärte Scheuer.

Bode unterstreicht, dass der Gesamteindruck und die Zufriedenheit der Gäste von der gesamten Arbeit einer intakten und hoch motivierten Mannschaft geprägt sei. Aber: "Einen großen Anteil hat hier Stella Scheuer. Sie leitet diesen Bereich mit Fachkompetenz und Hingabe und macht das gut – verdammt gut."

Hinzu kommt das Gesamtkonzept des Hauses, das auf Nachhaltigkeit, Wertschätzung und Achtsamkeit im Umgang mit dem Menschen und seinem natürlichen Lebensraum setzt. Nicht nur Unternehmen mit Umweltbewusstsein und ökologischem, sozialem Verantwortungsbewusstsein wissen das zu schätzen.

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Schwarzwald Panorama ist richtungsweisend in der Branche, denn kein anders Hotel konnte in diesem Jahr sowohl beim "Grand Prix der Tagungshotellerie" und beim Wettbewerb der besten deutschen Tagungshotels in jeweils einer Kategorie die Siegertreppe besteigen.

Viele Hotels stellen sich beiden Herausforderungen, doch nur ein Hotel zuvor konnte in beiden Wettbewerben vor dem Schwarzwald Panorama in beiden Awards vorne landen. Auch für dieses Hotel zeichnete Bode als Geschäftsführer verantwortlich. Zur damit verbundenen hohen Anerkennung gesellt sich auch der konstante wirtschaftliche Erfolg. Im Vergleich zum Vorjahr kann das Hotel annähernd zehn Prozent Umsatzsteigerung verbuchen und somit die 65 Arbeitsplätze weiter sichern. Das Schwarzwald Panorama sieht sich als Aushängeschild von Bad Herrenalb.