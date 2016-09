Bad Herrenalb Eine Arienreise durch Europa

Nun gastieren die drei Tenöre, die schon vor einem Jahr das Publikum im voll besetzten Kurhaus zu wahren Begeisterungsstürmen hinreißen konnten, mit teilweise neuem Programm am Sonntag, 18. September, ab 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr, im Kurhaus in Bad Herrenalb. Opernfans wie auch Operettenliebhaber kommen bei der "Nacht der drei Tenöre" gleichermaßen auf Ihre Kosten bei dieser besinnlich bis heiteren Arienreise mit von Herzen komponierten und zu Herzen gehenden Stücken von Wagner, Verdi, Puccini, Donizetti, Strauß und Lehár.

Die Tenöre Reto Raphael Rosin, Roberto Gionfriddo und André Post sind auf vielen großen Opernbühnen Europas zu Hause. So zählen unter anderem die Opernhäuser Stuttgart, Amsterdam und Genf sowie die Staatstheater Saarbrücken, Mecklenburg und die Theater Freiburg und Basel zu den Karrierestationen dieser Künstler.

Das Publikum taucht ein in eine Opern- und Operettennacht der Sonderklasse, versprechen die Veranstalter. Die Arienreise durch Europa, beginnend in Deutschland mit der Gralserzählung von Wagner, geht weiter nach Paris mit Arien aus der Oper "La Boheme", zum Beispiel mit "Che gelida ganina", so dann nach Italien mit seinen großen Komponisten und den Bravourarien "Nessun dorma" und "La donna e mobile" und "E lucevan le stelle". Natürlich darf "O sole mio" in Italien nicht fehlen.