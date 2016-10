Bad Herrenalb Ein ganz besonderer Tretroller

Er erkennt die Anschubgeschwindigkeit des Fahrers und beschleunigt den Scrooser auf rund sieben Kilometer pro Stunde (km/h). Beim zweiten Anschieben mit dem Fuß erhöht sich die Geschwindigkeit auf zehn km/h und die dritte Geschwindigkeitsstufe beläuft sich auf rund 20 km/h. Wer nicht treten will, kann auch mit der rechten Hand Gas geben. Ein dicker Akku ist im Trittbrett integriert.

Links am Lenker befindet sich die Handbremse. Das Gerät, das für Leute entwickelt wurde, die Wert auf Design und Understatement legen, hat keinen zusätzlichen Schnickschnack. Es begeistert und passt nach Aussage von Klee hervorragend zur Herrenalber Gartenschau 2017, bei der die Sparkasse Pforzheim Calw als Premium-Partner beteiligt ist.

Impulsgeber für diese erste Erkundungstour durch die Kurstadt ist Hoffmann, der unter dem Motto "Scrooser die Stadt" Karlsruhe-Besucher und Karlsruher einlädt, um die Fächerstadt in der Technologieregion und ihre Sehenswürdigkeiten im Vorbeifahren kennenzulernen.

Extrem hohe Bodenhaftung

"Das Fahrzeug ist genial", erläutert Hoffmann. "Man muss nichts verstellen. Man kann stehend oder sitzend fahren und schauen, ohne dass man Angst hat, umzufallen." Die dicken Reifen verfügen über eine extrem hohe Bodenhaftung und helfen, das Gleichgewicht zu halten. Ein praktischer Vorteil, der aus dem ländlichen Raum kommt. Denn Rasenmäher und Landmaschinen haben genau solche Räder und bieten dem Scrooser zudem den Vorteil, dass er auf einen Ständer verzichten kann. Einzige Voraussetzung: Die Fahrer müssen mindestens 15 Jahre alt sein und einen Führerschein ab Klasse A1 vorweisen.

Die Idee dieses Premium- Produktes stammt tatsächlich aus Kindertagen. Der Erfinder Jens Thieme wollte bewusst einen Tretroller motorisieren. Die moderne Art und Weise der Entschleunigung stammt aus Dresden und hat eine Leistung von 500 Watt.

Damit kann eine Strecke bis circa 55 Kilometer zurückgelegt werden, ohne dass das Fahrzeug aufgeladen werden muss. Begeistert von dieser Idee hat Jürgen Reiss als Erster in diese neue Art der Mobilität investiert. Seit August bietet er die in Deutschland so bislang einzigartigen Stadttouren mit Scroosern in Karlsruhe an. Mittlerweile ist er über die große Resonanz, die seine Fahrzeuge bei den Gästen auslösen, begeistert und hat seinen Fuhrpark der rund 5000 Euro teuren Geräte erhöht. Er will in der Region Fuß fassen und ist auf Erkundungstour, um das Fahrgebiet rund um Karlsruhe zu erweitern. Für 2017 plant der innovative Unternehmer Fahrten ins Albtal und Spritztouren in Bad Herrenalb.