Bad Herrenalb "Ein eigenes Tonstudio wäre toll"

Dass der junge Rapper seine Fertigkeiten wesentlich ent-wickeln konnte, liegt mit an einem Projekt des SWR, für das er Anfang dieses Jahres mit fünf anderen jungen Musiktalenten gecastet wurde. Für "game over – Rap meets SWR Symphonieorchester", gecoacht von Rapucation um Robin Haefs, selbst früher Rapper, die sich die Schlagworte "Rap – Theater – Bildung" auf die Fahnen geschrieben haben, lassen die Nachwuchsrapper in mehre-ren Workshops nicht nur Songs entstehen. Sie bekommen auch die besten Techniken dazu gezeigt. "Zum Beispiel wie ich einen Part (Abschnitt) am besten aufbaue. Die Lines (Liedzeilen) auf den Punkt bringe", erklärt Nicolai alias Nyso.

Im Internet herunterladen

"Blätter im Wind" ist ein bereits fertig gestellter Song, den man übrigens im Internet herunterladen kann. Und der sich auch für Rap-ungeübte Ohren richtig gut anhört mit Passagen wie "siehst du in der Ferne den kleinen Punkt? – Es ist unser Stern, er begleitet uns!"

Besser ausdrücken als im Gespräch

Nyso ist selbst begeistert von der gelungenen Passage, die teils in Teamwork entstand. Ein letzter Song des "game over"-Projektes wird noch gemeinsam mit dem Symphonieorchester entstehen. Dann finden von 11. bis 13. November die Aufführungen statt. In Freiburg, Stuttgart – und am Samstag, 12. November, im ZKM in Karlsruhe: große Bühne mit einer HipHop-Band, Videoprojektionen und dem Orchester.

"Mit Rap", sagt Nicolai mit Überzeugung, "kann ich mich besser ausdrücken als im Ge-spräch. Das ist das Tolle daran. Es klingt dazu noch ›1a‹ und macht viel Spaß."

Klar fragt man da nach der Zukunft, die gar nicht nach "game over" klingt: Momentan absolviert der junge Mann ein Freiwilliges Soziales Jahr als Patientenbetreuer in der Falkenburgklinik. Ob er danach auch beruflich in Richtung Musik einsteigen wird, weiß er noch nicht. "Aber Tontechniker oder so was wäre schon schön." Auf jeden Fall bleibt er dem Rap treu. Zusammen mit Kumpel Nino. "Das haben wir uns beide ge-schworen! Ein eigenes Tonstu-dio wäre toll. Eigene Beats bauen, Songs selbst abmischen und mastern." Er grinst: "Auch wenn ich mal nichts schreibe, Rap gehört immer dazu. Von morgens beim Duschen an 24/7!" Bedeutet: Rund um die Uhr.

Über Facebook gibt’s weiteres Infos zu Nyso. Ebenso über www.ka-rap.tv, wo neueste Songs heruntergeladen werden können. Und über die ARD-Hörspieltage www.ard.de/home/radio, in deren Rahmen das Konzert am 12. November stattfindet.