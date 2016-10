Für das Kurhaus&Parkrestaurant in Bad Herrenalb wird ein neuer Pächter gesucht. Die Bewerbungsfrist der Ausschreibung ist mittlerweile abgelaufen. Wie Bürgermeister Norbert Mai gestern auf Anfrage unserer Zeitung sagte, wird der Gemeinderat voraussichtlich Mitte November eine Auswahl treffen – auch in Zusammenhang mit der anstehenden Gartenschau vom 13. Mai bis 10. September. Familie Struhak geht zum 1. November. In der pächterlosen Zeit soll sich ein Caterer um die Gäste kümmern – Gespräche finden laut Mai statt. Foto: Kugel