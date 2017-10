Bad Herrenalb Eigenkomposition wird uraufgeführt

Neben den drei Kirchenchören der Matthäuskirche in Karlsruhe, der Klosterkirche Bad Herrenalb und der Nordkirche in Neureut sorgen an diesem Konzert die Chöre "Just for Fun Göbrichen", der deutsch-japanische Chor "Der Flügel", der "Südwestdeutsche Konzertchor Pforzheim", der Männergesangverein Liederkranz Bad Herrenalb sowie der Polizeichor Karlsruhe für ein abwechslungsreiches und buntes Programm.

Nicht nur die Arima-Eigenkomposition der Luther-Kantate steht auf dem Programm, sondern auch Klassiker wie Bach, Beethoven, Camill Saint-Saens, aber auch Opernstücke, weltliche und neuzeitliche Stücke (unter anderem Queen) kommen zu Gehör.

Das Orchestra Carolina Karlsruhe, Gesangssolisten und Reiko Emura am Piano begleiten die Chöre und sorgen so für den passenden Rahmen.