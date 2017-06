Bad Herrenalb Edelmarken am Start

Neben dem Parkhotel Luise, in denen die Fahrerteams und 15 ehrenamtliche Organisatoren die Nacht verbrachten, war die Aufgabe, mit dem eigenen Fahrzeug bergab im Leerlauf in 18,3 Sekunden zwei Lichtschranken zu durchfahren. Wem das mit dosierter Bremsarbeit am besten gelang, wurde mit einer guten Wertung belohnt. Durch das aufblasbare Portal, das am Sonntagmorgen den Start der zweiten Etappe markierte, fuhren außergewöhnliche Fahrzeuge.

Wertvollste Karosse war ein Mercedes 300 SL Roadster mit einem Schätzwert von mehr als einer Million Euro. Das kurioseste Fahrzeug war ein Fiat 500 Kombi.

Viel vertreten waren Fahrzeuge der Edelmarken Mercedes, Porsche und Ferrari als Old- und Youngtimer. Ein Porsche Boxster 718 war erst zwei Tage vor der Rallye vom Band gelaufen. Die Strecke führte auf landschaftlich reizvollen Straßen durch den Schwarzwald. Den Teilnehmern blieb genügend Zeit fürs Rahmenprogramm. So besuchten sie die Gartenschau in Bad Herrenalb.