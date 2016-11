Bad Herrenalb Diskussion um Bahnhofumbau reißt nicht ab

Bad Herrenalb. Auf der Homepage unserer Zeitung geht es seit einigen Tagen hoch her. Die ganze Geschichte zeigt, wie kritisch die Bürger Bad Herrenalbs der Entscheidung gegenüber stehen. Einer der größten Diskussionspunkte betrifft die Stadt Bad Herrenalb. So schreibt beispielsweise Frank G. : "Als Betroffener frage ich mich jetzt aber auch, welche neuen Vorschriften auf unserer Nebenbahn jetzt gelten sollen. Laut EBO (Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung) gilt auf Nebenbahnen wie unserer folgendes: Paragraf 11 Bahnübergänge bei Strecken mit mehr als 160 Kilometer pro Stunde sind Bahnübergänge unzulässig. Jeder wird es gemerkt haben, so schnell fahren wir nicht im Albtal. Nun aber zur Sicherung von Bahnübergängen: Bei weniger als 20 km/h reicht die Sicherung durch hörbare Signale der Eisenbahnfahrzeuge aus. Das alles trifft nicht auf unseren Bahnhof in Bad Herrenalb zu.

Tief mit Materie befasst

Frank G. zitiert Paragraf 12 (1): "Neue höhengleiche Kreuzungen von Schienenbahnen dürfen außerhalb der Bahnhöfe oder der Hauptsignale von Abzweigstellen nicht angelegt werden." Die Betonung liege auf neue und außerhalb der Bahnhöfe. Die Albtal Verkehrs Gesellschaft (AVG) sollte wissen, dass die Einfahrsignale und nicht die Bahnsteige den Anfang eines Bahnhofes bestimmen. Oder wo Signale fehlen, kann es auch die Einfahrweiche sein. Sicherer ist der neue Weg auf keinen Fall. Ganz im Gegenteil, es ist einfach eine sehr schwache Leistung von allen Beteiligten an diesem Projekt." Dieser lange Kommentar zeigt ganz deutlich, wie tief man sich mit der Materie beschäftigt und wie wenig man die (AVG) und ihre Stellungnahme nachvollziehen kann. In diese Kerbe schlägt auch Oliver B., der schreibt: "Viel interessanter noch dürften die widersprüchlichen Aussagen zwischen Stadt und AVG sein. Wieder einmal muss man sich fragen: Was haben Verantwortliche im Vorfeld gewusst und was nicht? Man gewinnt den Eindruck, dass fast alles, was in dieser Stadt politisch angepackt wird, zu einem Trauerspiel gerät. Abgesehen davon ist in meinen Augen der Umbau des Bahnhofs ohnehin eine Lachnummer: War man früher bei Regenwetter durch das Satteldach geschützt, so wird man heute durch die ›luftigere‹ Ausführung selbst noch unter dem Dach nass. Das ist doch mal eine Verbesserung für die Kunden, die in jedem Jahr immer höhere Preise zahlen müssen."