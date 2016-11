Bad Herrenalb Dipladenia blüht auf

Dürr pflanzte vor zwei Jahren eine rote und eine rosafarbige Dipladenia in einen Topf. "Im Mai sind sie in voller Blüte. Dann bekommen sie den ganzen Sommer eine Blüte nach der anderen", schwärmt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Kletterpflanze mit den trichterförmigen Blüten mag einen sonnigen Standort im Windschatten, regelmäßiges Düngen und mäßig viel Gießwasser. Bei Irene Dürr steht sie vor der Haustür. Über den Winter kommt sie in die Garage, denn die Dipladenia ist zwar mehrjährig und immergrün, aber nicht winterhart.

Für ihren grünen Daumen bekam Irene Dürr auch schon Preise. Als es in Neusatz noch einen Blumenschmuckwettbewerb gab, belegte sie zwischen 1987 und 1996 fünf Mal den ersten Platz.